Jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego jesteśmy tu gdzie jesteśmy z cenami mieszkań, to na grafice znajdzie odpowiedź. Otóż żeby sprostać wszystkim "nagłym i niezbędnym" wydatkom rządu w czasie pandemii Covid trzeba było pobrać od obywateli 39% ukrytego podatku inflacyjnego w latach 2019-2023, a RPP musiała o rok przeciągać podnoszenie stóp procentowych mimo szybko rosnącej inflacji, co wystrzeliło do góry ceny nieruchomości.