Stara zasada która realizują WSZYSTKIE rządy: "divide et impera" - Dziel i rządź

Sprawdza się od czasów starożytnego Rzymu. Początkowo stosowana wobec wrogów. Teraz też wobec swoich. A może nie swoich... bo mam wrażenie że naród to dla rządzących wrogowie. J----y plebs który trzeba zmusić do posłuszeństwa. I tak chyba jest...

A co my robimy jako ten plebs? Żremy się między sobą ajk psy na ringu, w nadzieji na smakołyki od pana. Pokaż całość