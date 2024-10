Tak dla przypomnienia jakby ktoś zgromadził powiedzmy 100tys zł w roku 2000 to byłby to spory majątek za który by sobie mógł kupić dom. Ale postanowiła babcia schować to do materaca. Dziś za te pieniądze by nie kupiła kurnika. Dlatego trzymanie pieniędzy to głupota.