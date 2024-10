Polacy uczcie się szacunku do samych siebie, zacznijcie dbać o własne interesy, bo nikt o Was nie zadba!! Musicie się obudzić z UNIJNEGO marazmu, bo w ostatecznym rozdaniu zaorzą was jak puste pole między Ukrainą a Niemcami. Wszystko oddaliście UE i Niemcom, sądzicie że oni się wami zaopiekują?