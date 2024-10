Jest pełno dróg które są bardziej niebezpieczne, bo są dwukierunkowe i nie mają żadnych linii i normalnie można jechać 90 km/h - takie zwykłe drogi międzywioskowe jakich pełno. I wtedy jest ok. Tak samo byłoby tutaj gdyby zmazali linie, mamy dwa niewyznaczone pasy ruchu i jest ok. Ale pojawienie się linii powoduje, że trzeba ograniczyć prędkość do niższej niż gdyby tych linii nie było w ogóle xD Janusze oszczędzają, bo prościej i Pokaż całość