Gruzja, o jedne wybory za daleko. Decydujące o wolności wybory były już w 2020 roku. To ten moment, gdy Gruzińskie Marzenie skończyło się z kryciem, że chce wprowadzić Putinowski model sprawowania władczy. I tak 4 lata utrwalania władzy, walki z opozycją, nasilonej propagandy. I dziś widać tego efekt, mogą fałszować wybory i nic. To już koniec demokracji dla Gruzji. Niestety, gdy Gruzińskie Marzenie łamało warunki dołączenia UE. To społeczeństwo zaczęło obwiniać za Pokaż całość