Jeśli mam wskazać jakąś cechę u Ukraińców, która mi się nie podoba, to dość duża roszczeniowość, ale nie zmienia faktu, że Polacy również popełniają tego typu przestępstwa, tyle że o tym się nie trąbi, bo codziennie pojawiałyby się takie artykuły. Nie widzę też za bardzo ich celu, mają zachęcać do rasizmu i wzajemnej niechęci, czy o co chodzi? Ogólnie jestem za ostrożniejszym przyjmowaniem imigrantów, niż było to do tej pory, co nie Pokaż całość