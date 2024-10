Wiele się nie zmieniło w kwestii składania PC. Gęstość upakowania elementów większa, złącz na slotach są gęściej, ale ogólnie śrubki, blachy, kształt, co gdzie w obudowie jest wkręcane nie zmieniło się prawie wcale. Jedyne co to że nie potrzeba tych wszystkich napędów dyskietek, a HDD jak ktoś ma SSD to się często wkręca na płytę główną.