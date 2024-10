W Niemczech 27,4% Syryjczyków w wieku produkcyjnym pracuje. Czyli pewnie z 20% ogółu tej narodowości. Do tego „ Prawie dwie trzecie wszystkich zdolnych do pracy Syryjczyków mieszkających w Niemczech, utrzymuje się w całości lub częściowo z zasiłku dla bezrobotnych”

Większość z nich przybyła w 2015 roku, więc to sie nie zmieni, przez tyle lat programy aktywizacji asymilacji itd nie przyniosły zadnego skutku.