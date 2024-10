Niemcy. Wśród deportowanych w sierpniu przestępców z Afganistanu był 26-letni Shoaib Khojazadeh (w Niemczech gwałcił kobiety i groził, że zabije swoją niemiecką dziewczynę oraz jej rodzinę). Dziennikarz Welt zlokalizował go w Kabulu: "Niemcy to dobry kraj. Można tam robić wszystko, co się chce".