UPA było jeszcze gorsze, problem tylko w tym, że Niemcy mimo wszystko przeprosili za swoich przodków i przyznali się do tego, a Ukraina jeszcze nie, co uważam za dość przykre. Bo ja rozumiem ich obecną wojnę, desperację, ale co by szkodziło powiedzieć zwykłe "Jest nam za to wstyd, przepraszamy was"?