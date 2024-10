Ukraińcy robiąc takie rzeczy przyznają rację Putinowi... Ten twierdzi że walczy z nazistami a ci swoimi pomysłami kultu UPA utwierdzaja go że ma rację. Ta Ukraina to jednak 3 świat i bliżej im do Rosji niż Europy. Tak sympati ani poparcia nie zbudują na zachód od siebie, a kasy nie mają na tyle żeby skorumpować wszystkie elity na zachodzie. To nie skończy się dobrze dla Ukrainy. Co gorsze dla nas ruskie poczują Pokaż całość