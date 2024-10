Może narodzić się pokusa, aby zrekompensować ubytek w budżecie, zwiększając kwotę podatku dla innych podatników poza przedsiębiorcami.

Pokaż całość

To mi się podoba. Jeśli X będzie płacił mniej to Y więcej. Piękne napuszczanie jednych na drugich.Czyli co wykopki na B2B z JDG. To PRZEZ WAS mam gorzej na UOP. Bo skoro Wy macie lepiej to ja mam gorzej.Podoba się taka retoryka? Zamiast cieszyć się, że państwo zabiera komuś mniej to trzeba go