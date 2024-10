"Akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu nauczycielowi, który zamontował kamerę w szkolnej toalecie, został skierowany do sądu" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Mężczyźnie, który przyznał się do zamontowania kamery, grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.