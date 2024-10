Jak byłem w wojsku to najbardziej nienawidziłem nosić broni tego gówna które przez cały dzień targasz ze sobą wszędzie a jak jest strzelanie to dadzą ci trzy pestki i nawet nie poczujesz ze z tej broni strzelałeś. Państwo z kartonu jest zbyt biedne aby zapełnić magazynek po kurek aby żołnierz mógł sobie poćwiczyć a nie tylko pierdnąć z tej broni. Strach pomyśleć co będzie na prawdziwej wojnie miesiąc i cała amunicja wystrzelana Pokaż całość