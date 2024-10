Po obejrzeniu zapisów kilku występów Kamali wydaje mi się, że ją przecenił. Ona za każdym razem czyta dokładnie to samo z promptera, gdy raz prompter się zawiesił to ona też się zawiesiła. Jej głową jest pusta bardziej niż biden z demencją. Polecam obejrzeć jej wywiad z foxa, bo to chyba jedyny nie ustawiony, nie potrafiła odpowiedzieć nawet na proste pytania.