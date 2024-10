Co to w ogóle ma znaczyć ze kraj ma zapewnić pieniądze i dostęp do opieki zdrowotnej??



Ja jak przestane płacić składki na ZUS to niezależnie ile do tej pory wpłaciłem mogę się co najwyżej cmoknąć w pompkę i płacić z własnej kieszeni - tracę prawo do ubezpieczenia.



A migranci którzy jeszcze nic nie dodali do budżetu maja dostać wszystko za free??