Kamińskiego i Kowala cechuje naturalna pogarda dla Polaków, ktokolwiek mówi o tym że Polska na czymś traci to dla nich wróg śmiertelny, bo przecież to są dobrodzieje co wiedzą lepiej, nie to co marne robaki. Obydwa przedstawiają obcy punkt widzenia a polski ośmieszają. Kamiński w rozmowie z dr Bartoszewiczem wyjechał że do dr Bartoszewicza trzeba mówić po rosyjsku bo tylko to rozumie - to była reakcja na to że dr Bartoszewicz powiedział Pokaż całość