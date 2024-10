99% przeczytała tylko tytuł więc:

dotyczy to TYLKO kardiologia (ze skierowaniem) oraz kobiet na mammografię i cytologię

NIC POZA TYM

do tego w IKP pojawią się tylko te placówki, które przystąpiły do pilotażu i udostępniły wolne terminy w centralnej e-rejestracji, jeżeli nie udostępnią wolnych terminów no to działać nie będzie xD

program wystartuje w kwietniu 2025 roku

dziękuję za uwagę