Reportaż autorstwa Bertolda Kittela i wszystko jasne.



W 2018 był współautorem szeroko komentowanego reportażu o polskich neonazistach, wyemitowanego przez Superwizjer TVN, sławetna swastyka z wafelków.



Z grubsza można powiedzieć, że jeśli coś się pojawia w „Superwizjerze” i robi to Kittel, to mamy do czynienia z gwałceniem prawdy przez najpodlejszy rodzaj propagandy.



Na zdjęciu Piotr Wacowski, wieloletni pracownik TVN