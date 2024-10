Pokaż całość

Gospodarka # rosja jest tak świetna, że stopy % podnieśli do 21%. 1/3 kraju żyje na chwilówkach i mają kostki masła opakowane w opakowania przeciwkradzieżowe. Nie wiem czy sobie zdajecie sprawę ale dzisiaj pożyczenie w Polsce 500k PLN na mieszkanie to rata wynosi ok. 3600 zł gdzie i tak mówimy, że to bardzo drogo. Jeżeli mielibyśmy stopy % jak oni to rata by wynosiła jakieś 8700 zł. Oficjalna inflacja z 8%