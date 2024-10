cóż, generalnie się zgadzam z końcowym podsumowaniem: kpina. Akurat to miejsce, ten konkretny przypadek kompletnie mnie nie przekonuje co do "no nie mam jak, muszę". Tu widzę lenia, grubasa i cwaniaka. Pouczenie to kpina. Co do szczegółów: 1) policja może użyć pouczenia zamiast mandatowania (ileż razy na wykopku było, że nadużywają mandatów) 2) nagrywający nagrał więc po kiego uja utrudniać (jak policjant prosił o nie utrudnianie to się powinien zastosować) 3) jak Pokaż całość