To nie "Państwowe" spółki finansowały rydzyka, tylko my z naszego budżetu. Rząd nie rozdaje "swoich" pieniędzy, tylko zabiera nam nasze, zebrane w podatkach itd. Jak płacisz podatki to myślisz, że będzie za to wybudowana droga itd., ale ostatecznie te pieniądze trafiają do "znajomych królika". Im większy deficyt, socjal i inflacja, tym więcej można ukraść.