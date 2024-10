Przecież to trzeba zaangażować sztab ludzi. I co dalej. Mandat 500zł i jeden kierowiec do statystyk? A wystarczy stanąć z suszarką za zakrętem na zadupiu, gdzie jakiś debil postawił znak z ograniczeniem do 40 i myk minimum 300 od jednego frajera w 5min. W ciągu godziny lepiej na tym wyjdą niż namierzanie jakiegoś pojedynczego kmiota przez miesiąc. To się nazywa skuteczność.