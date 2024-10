BLIK to nie jest super płatność. Wygodny, prosty, ale... dostają go i g---o stronki będące scamem. Za co BLIK i pośrednicy płatności nie biorą odpowiedzialność. Wydawcy kart tak. Co więcej brak anonimowości. Te różne PAY tworzą wirtualne karty dając anonimowość i brak problemu wycieku danych karty.