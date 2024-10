Z jednej strony Orlen przewalał kasę, korupcja, Obajtek itp., ale po przejęciu go przez obecną władzę i wywaleniu Obajtka Orlenowi najpierw bardzo spadły zyski, a tej jesieni wziął kredyt, by utrzymać płynność finansową. Wyjaśni mi to ktoś? Pytam bynajmniej nie jako wyborca Pisu, próbuję tylko zrozumieć, gdzie ten nasz rząd ekspertów.