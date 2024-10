Mołdawska policja ujawniła w czwartek, że we wrześniu i październiku do kraju nielegalnie trafiło 39 milionów dolarów, przeznaczonych na przekupstwa wyborcze. To tylko część kwoty, którą zbiegły oligarcha Ilan Sor i Rosja wydały, by wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich i referendum.