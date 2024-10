Opodatkowanie mamy chore ale ten artykuł to jest jakiś żart? "Akcyza może osiągnąć nawet 26% dochodu brutto". No jak kupujesz wódkę na wesele, czy nowe auto to pewnie tyle wyniesie ale to nie jest norma i takie artykuły tylko ośmieszają temat.



Krańcowe opodatkowanie w 2 progu podatkowym rzeczywiście wynosi 2/3 dochodów i to pokazuje zdzierstwo tego państwa i nie trzeba z d--y założeń wymyślać żeby to wykazać.