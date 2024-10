Ale to wynika z obecnych przepisów. (maks kara to 12 lat), A za nieumyślne spowodowanie śmierci jest 5 lat.

Gdyby był paragraf, że osoba pijana za kółkiem, popełnia czyn świadomy. I ustalić wymiar kary na min. 5 lat, a górna granica lat 20 czy nawet dożywocie, jak ofiar byłoby więcej. To wtedy i ten wyrok byłby o wiele bardziej surowy.



No i w takich przypadkach, sprawa karna powinna od razu zasądzać odszkodowania Pokaż całość