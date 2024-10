Pisowcy już w komentarzach:

- zaraz okaże się, że wszyscy będą pracować w komisjach

- nikt nic nie będzie robił w kraju, tylko wszyscy na komisjach będą siedzieć,

Tymczasem wy****e 80 milionów na wybory które się nie odbyły już ich tak nie pieką w oczy. Ponieść do odpowiedzialności tych co to zrobili? A po co..

było minęło, po co drążyć.

było minęło, po co drążyć.

Weto pseudorezydenta sypią się bo się nasluchal kucharki, a państwo nie jest reformowalne, to już nie problem.