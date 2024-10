W sumie mają racje. Treść wygenerowana przez człowieka jest cenna. Polecam filmik Lamży o tym jak problem zatrutej studni blokuje rozwój AI. Jeśli chcesz zrobić korporacjom na złość, to najlepsze co możesz zrobić to usunąć konta na ich platformach i nie dostarczać im treści. A jak znasz się trochę na IT to puścić bota co generuje treści z chat gpt i zalewać ich gównem.