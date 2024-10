Jeśli zmiana czasu zostanie zlikwidowana, to pozostaniemy przy czasie ZIMOWYM, czyli to co najgorsze w nim (ciemno o 15.30 w grudniu) zostanie, a to co najlepsze w czasie letnim (jasno o 22) się skończy. Także nie podpiszę się pod apelem, bo c-----y czas zimowy teraz jest tylko pół roku.