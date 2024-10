>raptem kilkaset metrów

Kek.Izrael to nie barbarzyńcy jak muslimy co celowo wysadzają zabytki bo posągi obrażają allaha albo strzelają na pałę quassamami które mają CEP większy niż nominalny zasięg :DIzraelskie spice mają CEP 3m. Trafiły w co miały trafić.