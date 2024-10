Według najnowszych danych resortu pracy minimalne wynagrodzenie za pracę zarabia w Polsce nawet 3,6 mln osób. jak wskazuje Kamil Sobolewski, to 3,6 miliona osób. "To 27,7 proc. wszystkich osób zatrudnionych na etacie. Ten wskaźnik to absolutny rekord w porównaniu międzynarodowym".