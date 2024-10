Ile może pojechać lokomotywa to jedno, a na ile pozwala torowisko to drugie. Pociągi we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Japonii czy Chinach już od dekad jeżdżą z prędkościami 200-300km/h. Bo mają po czym! A w Polsce - Kraków Zakopane tak samo, jak w XIX Wieku. 2.5 godziny! Prędkość 50km/h.