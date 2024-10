Rosja to biedne, beznadziejne do życia mafijne państwo, z zacofaną gospodarką opartą na wydobyciu surowców, od wybuchu wojny zmieniające się w quasi-totalitarny bantustan. Gdyby Polska znowu znalazła się pod ich wpływem to byłaby najgorsza klęska od 1945. To fakt.

A teraz zobaczymy ilu kacapskich trolli da mi minusa. Żaden prawdziwy Polak nie dałby minusa.