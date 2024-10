To aż dziwne że mnie nie zamknęli jak przed sądem pracy udowodniłem fałszowanie korespondencji przez urzednikow ZUS

Sędzina przyjęła to jakby to była normalna rzecz ... To co się tam działo na rozprawach to nawet scenarzyści by nie wymyślili .



Gdy opowiadań historie z sali sądowej to słuchający są na zmianę przerażeni i pekają że smiechu