Ale za to:

W Polsce jest około 2000000 osób LGBT (wg oficjalnych danych)

WIĘKSZOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA chce związków partnerskich, uważa to za ważne.



Tak, to musi być prawda, bo w końcu mamy już kilka elektrowni atomowych, mamy CPK, Odra jest żeglowna, portów nabudowali, że szok, żyjemy dostatnio, w bezpiecznym kraju i tylko jeszcze te związki partnerskie...

I będzie RAJ.