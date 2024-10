A moim zdaniem to pokazuję znaczenie poważniejszy problem systemowy - stworzyliśmy wieloletni i uciążliwy proces zdobywania uprawnień zawodowych, który w obecnych realiach stanowi jedynie narzędzie do kartelizacji rynku - bo jeśli pierwsza lepsza osoba jest w stanie po fakewych studiach dokonać udanej nostryfikacji i zdać lek, to w gruncie rzeczy tylko pokazuje nieefektywność obecnego stanu rzeczy.