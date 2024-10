Nie wiecie jak jest? Podwyzka oplat 3% to ceny do gory o 5%. Podywzka kosztow pracownikow o 10% to podwyzka cen o 15%. Podwyzka cen transportu o 2% to podwyzka cen o 5%



I tak w kolo i tak non stop kazdy robi. I mamy ceny w sklepach jakie mamy, pizze po 100 zl, kebaby po 40, tapczan za 3000 co kosztowal 1000, prad, paliwo, wszystko. Do tego podatek, podatek od podatku Pokaż całość