To jest najlepszy przykład jak władza bardzo ma w dupie obywatela nawet w tak prozaicznych sprawach. Było głosowanie, głosowała bardzo duża ilość Polaków, przytłaczająca większość była za skończeniem ze zmianą czasu dwa razy do roku, i co? I g---o, jak wyżej Mireczek napisał - temat wraca od czasu do czasu ;)