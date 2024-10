I tutaj widać znaczną różnicę między PiS a PO. PO potrafi się wycofać z debilnych i kontrowersyjnych pomysłów jeśli są one wystarczająco oprotestowane.



Z kolei jak PiS robił kontrowersyjne ustawy to się z niczego nie wycofywał, nawet mimo ogólnopolskiej krytyki i protestów. Nastawienie PiS do protestów idealnie odzwierciedlił Duda, jak gdzieś w 2017 roku wygłosił mowę że "będą realizować swój program z żelazną konsekwencją i nie zatrzyma ich żaden jazgot i żadne Pokaż całość