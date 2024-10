Poczytajcie sobie o aferze Giertycha, w jakie bagno on jest wpakowany i w pranie brudnych pieniędzy. Nie dziwię się że wszelką cenę chce być u władzy , a najbardziej chciałby zostać prokuratorem generalnym. Sprawy prania brudnych pieniędzy to Giertych zna z własnego doświadczenia, pewnie tak bardzo interesuje go sprawa Budy ;)