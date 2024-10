No zapomniał, że tutaj już prawie zachód i stawki są inne ;) No, a tak na poważnie to sytuacja z łapówkami teraz, a tego co miało miejsce pod koniec lat 90 to ogromny sukces ukrócenia tego procederu. Zawsze się trafi ktoś przyjmujący czy sugerujący łapówkę, ale chyba kara za to, zniechęca zarówno jedną jak i drugą stronę do takich działań. Kolega ze wschodu chyba nie wiedział o tym.