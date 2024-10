Podpowiem, nie zaregaują. Po to był od początku był robiony pakiet mobilności. Do tego polskie urzędasy jak zwykle nadgorliwie, jak za cara, ruszyły do jego wdrażania, robiąc jego najostrzejszą i najdroższą wersję w całej UE. To był zresztą cel makarona - kara za zerwanie kontraktu na Caracale. Urzędasy i politycy mają to w dupie, co się stanie polskimi firmami.