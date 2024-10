Matczak poza wypadkiem zrobil największą głupotę tym że uciekł. Mógł, pokazać, że żałuję, powplacac kasę na organizacje społeczne oraz na krewnych wypadku, wyrazic wielki żal przed sądem itd. Dostał by zawiasy, sprawa by ucichła i nikt by nie wiedział o kogo chodzi. A tak jego osoba łącznie z wizerunkiem na zawsze wpisze się do historii, tak, że każdy kto ma nazwisko Matczak będzie pytany, czy to jego rodzina.