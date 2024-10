Nie ma to znaczenia w tym przypadku. To były zwykłe krzaki. Ponadto dokładnie w tym miejscu ma powstać duża osiedlowa droga łącząca wszystkie osiedla na dzielnicy Węglin w Lublinie, z którą miasto zwleka już z 5 - 10 lat. Od dawna są wytyczone mapy, plan zagospodarowania. Nawet widać na zdjęciach, że jest to skrzyżowanie przygotowane pod dalszą rozbudowę. Może działania dewelopera w tym przypadku będą prowadziły do tego, że miasto prędzej ruszy Pokaż całość