Najgorsze w dzisiejszych czasach to upraszczanie wszystkiego i wrzucanie wszystkich do jednego worka.

Oceniać trzeba konkretnego człowieka a nie cały naród, czy to Rosjanin, czy Ghańczyk, czy Polak.

Tacy ludzie jak np: Aleksiej Nawalny, Michaił Chodorkowski, Leonid Wołkow, Garri Kasparow, Boris Niemcow też zaliczali by się jako "ludzie pochodzenia rosyjskiego"