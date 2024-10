"Przed 2004 nie korzystali z dotacji, a jakby korzystali to jeszcze gorzej było by z rozwojem."

"Łapówka dla polityków"

Pokaż całość

On właśnie powiedział że mają problemy z rozwojem a jakby mieli dotacje to było by jeszcze gorzej :D a przed 2004 nie brali żadnych dotacji i był rozwój. Dla mnie wygląda to na kolesia który dorobił się na przemianach ustrojowych lat 90tych a teraz biadoli że kiedyś to było. Chyba zapomniał jak wyglądała PL przed 2004 bez UE, dla zwykłego Kowalskiego.Było