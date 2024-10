Polecam materiał Smartgasma na temat liczby Grahama. Jeżeli ktoś tego nie oglądał i w ogóle nie wie co to za liczba, jak jest ogromna, to złapie się za głowę, tak jak ja złapałem.

To materiał również obrazujący ją i znacznie więcej wyjaśniający niż "no to tyle i tyle."

Jak myślisz, że potrafisz sobie wyobrazić ogromną liczbę, to nie wiesz tak naprawdę o czym mówisz ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )